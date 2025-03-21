сегодня в 02:41

ФСИН зафиксировала более 600 кибератак на свои системы

Замдиректора ФСИН России Сергей Щербаков заявил, что в 2024 году служба зафиксировала свыше 600 кибератак на свои системы, сообщает РИА Новости .

Кроме того, было зафиксировано 46 попыток внедрения вредоносного ПО.

По его словам, зарегистрировано более 1 тыс. DDoS-атак и более 10 тыс. различных событий.

«По всем инцидентам принимаются меры по их локализации и разбору источников угроз», — отметил Щербаков.

Именно типы атак одинаково популярны и среди компаний, и среди граждан — вирусы, фишинг, спам и тому подобное. Отличие лишь в масштабе и объеме использования технологических средств. Об этом РИАМО сообщил руководитель направления информационной безопасности iTPROTECT Кай Михайлов.