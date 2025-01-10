Эксперт рассказал, чем отличаются кибератаки на людей и компании

Именно типы атак одинаково популярны и среди компаний, и среди граждан — вирусы, фишинг, спам и тому подобное. Отличие лишь в масштабе и объеме использования технологических средств. Об этом РИАМО сообщил руководитель направления информационной безопасности iTPROTECT Кай Михайлов.

Так, атаки, когда проникновение в систему происходит через людей, а не просто с помощью взлома, являются мошенничеством с использованием технологических средств.

«Это могут быть фишинговые звонки для физических лиц и встраивание в деловую переписку для юридических. Чисто технологические преступления, т. е. взлом без привлечения человеческого фактора, когда, например, взламывается утерянный хозяином смартфон, или скачиваются данные с утерянного ноутбука, встречаются обычным людям редко», — рассказал Михайлов.

Компании же имеют дело с такими случаями чаще. Причем некоторые — на повседневной основе.