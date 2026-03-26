ФСИН опровергла исчезновение осужденного за госизмену сжигателя Корана Журавеля

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России опровергла распространившуюся в СМИ информацию об исчезновении Никиты Журавеля, осужденного на 14 лет за сожжение Корана, хулиганство и госизмену, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее правозащитница Ева Меркачева заявила, что родные и адвокат не могут установить местонахождение бывшего студента ВГСПУ Никиты Журавеля. Они сомневаются, что молодой человек еще жив.

«Осужденный Журавель Н. в соответствии с законодательством продолжает отбывать наказание в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы РФ», — говорится в сообщении.

В ФСИН добавили, что уведомление о месте отбывания наказания было своевременно направлено матери заключенного через четыре дня после его прибытия в исправительное учреждение. Кроме того, 21 января осужденный Журавель получил письмо от своей матери.

