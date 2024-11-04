сегодня в 11:52

ФСИН опроверг сообщения о взрыве в московском СИЗО-3

В Сети распространилась информация, что в столичном следственном изоляторе № 3 произошел взрыв, но пресс-служба ФСИН опровергла эти сообщения, пишет РБК .

По данным московского управления ФСИН, распространившаяся в Сети информация не соответствует действительности. При этом в федеральном органе исполнительной власти России не раскрыли никаких подробностей о ситуации.

Ранее Baza написала, что в СИЗО-3 мог взорваться кислородный баллон при выполнении сварочных работ.

По данным журналистов, в больницу попали два человека, у пострадавших зафиксированы серьезные травмы.