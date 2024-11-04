В московском СИЗО-3 прогремел взрыв, 2 человека получили серьезные травмы
В московском СИЗО взорвался кислородный баллон, 2 человека попали в больницу
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На территории московского следственного изолятора № 3 (СИЗО), расположенном на 1-м Силикатном проезде, прогремел взрыв, два человека серьезно пострадали, пишет Baza.
Предварительно установлено, что взрыв произошел во время сварочных работ. Предполагается, что взорвался кислородный баллон, но информация еще уточняется.
Во время взрыва травмы получили два человека. Пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии, медики делают все возможное, чтобы помочь пациентам.
Обстоятельства случившегося выясняются.