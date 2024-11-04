В московском СИЗО-3 прогремел взрыв, 2 человека получили серьезные травмы

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В московском СИЗО взорвался кислородный баллон, 2 человека попали в больницу

На территории московского следственного изолятора № 3 (СИЗО), расположенном на 1-м Силикатном проезде, прогремел взрыв, два человека серьезно пострадали, пишет Baza .

Предварительно установлено, что взрыв произошел во время сварочных работ. Предполагается, что взорвался кислородный баллон, но информация еще уточняется.

Во время взрыва травмы получили два человека. Пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии, медики делают все возможное, чтобы помочь пациентам.

Обстоятельства случившегося выясняются.