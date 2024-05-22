ФСИН: Яшина* отправили в ШИЗО из-за систематических нарушений правил в колонии

В управлении ФСИН по Смоленской области рассказали, что политика Илью Яшина*, которые отбывает срок в колонии, отправили на 15 суток в штрафной изолятор (ШИЗО) из-за систематических нарушений правил внутреннего распорядка исправительного учреждения. Об этом сообщает РБК .

Содержание Яшина* в изоляторе проходит без нарушений законодательства. Все его законные интересы и права соблюдены.

Ранее Яшин* заявил, что его отправили в ШИЗО в исправительной колонии № 3 в Смоленской области. Он считает, что формальным поводом для этого решения стало то, что он покинул спальное место якобы на 3 минуты позже команды «подъем».

Весной 2022 года политик в своем Youtube-канале разместил ложную информацию об «убийствах ВС РФ мирных граждан в Буче». В декабре того же года Мещанский райсуд столицы приговорил его к 8,5 годам заключения в тюрьме за фейки о российской армии.

*физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в РФ.