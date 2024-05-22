Экс-депутата Илью Яшина* отправили в ШИЗО на 15 суток

Бывший глава Красносельского района Москвы Илья Яшин* заявил, что его на 15 суток отправили в штрафной изолятор (ШИЗО) в исправительной колонии № 3 (ИК-3) в Смоленской области, сообщает РБК .

«Формальным поводом стало то, что покинул спальное место в бараке якобы на 3 минуты позже команды „подъем“, — написал Яшин* в своем Telegram-канале.

При этом он предположил, что это попытка администрации исправительной колонии сорвать его трехдневную встречу с родителями. Она запланирована на 27 мая.

Экс-депутат добавил, что сотрудники ИК-3 регулярно подвергают его обыскам, 2 недели не передают письма, а также забрали на проверку все книги, оставив лишь Библию.

В апреле 2022 года Яшин* в своем Youtube-канале распространял ложные сведения об «убийствах российскими военными мирных граждан в Буче». В декабре 2022 года Мещанский районный суд Москвы приговорил экс-депутата к 8,5 годам тюремного заключения за фейки о ВС РФ.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента