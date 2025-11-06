Француз нашел золотой клад стоимостью 700 тысяч евро при рытье бассейна

В ходе подготовки к строительству бассейна на частном участке в французской коммуне Невиль-сюр-Сон местный житель обнаружил спрятанные в полиэтиленовых пакетах золотые слитки и монеты общей стоимостью около 700 тысяч евро, сообщает РИА Новости .

Как установили правоохранительные органы благодаря сохранившейся нумерации, драгоценный металл был законно приобретен и отлит на местном предприятии примерно 15-20 лет назад. Предыдущий владелец участка, который мог быть собственником клада, уже скончался, что оставляет загадку происхождения сокровища.

Находка передана для дальнейшего юридического оформления, поскольку по французскому законодательству кладоискатель может претендовать на значительную часть стоимости обнаруженных ценностей.

Ранее в Москве за девять месяцев 2025 года специалисты обнаружили 87 тысяч исторических предметов, преимущественно фрагментов керамики, стекла и металлических изделий. Особую ценность представляют 8 тысяч индивидуальных артефактов, включая красноглиняные испанские амфоры XVII века для перевозки вина и масла, печные изразцы с росписью XVIII столетия и маникюрный набор викторианской эпохи.

Уникальные экспонаты пополнили коллекцию Музея археологии Москвы, где уже хранятся фрагменты Воскресенского моста 1602 года и клад из Старого Гостиного двора. Часть находок представлена в Старом Английском дворе в парке «Зарядье», демонстрируя преемственность московской истории от средневековья до нового времени.