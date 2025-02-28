Фото «тяжелого люкса» у новой пассии экс-мужа помогли россиянке отсудить алименты

Жительнице подмосковных Химок удалось отсудить алименты у бывшего мужа благодаря фотографиям его новой супруги с люксовыми вещами. Пока молодой человек не хотел платить деньги на содержание ребенка, его избранница публиковала снимки и видео с премиум-брендами, сообщает SHOT .

Валерия развелась с мужем в 2017 году, он оставил ей и 7-летней дочке квартиру. При этом алименты не платил, объясняя это проблемами с бизнесом.

Бывший супруг постоянно отправлял Валерии документы, доказывающие, что денег нет, а свое дело «приносит только убытки». Параллельно с этим новая жена-блогерша публиковала в Сети снимки с люксовыми подарками и с отдыха в премиум-отелях.

Адвокат Валерии Алина Селиханова поделилась, что снимки роскошной жизни женщины послужили доказательством в суде. Ее мужа заставили платить алименты дочке от первого брака.

Суд длился долго. Новая избранница мужчины в конечном итоге тоже решила развестись с ним и оставить общего ребенка себе.

Ранее в Московской области взыскали задолженность по алиментам в размере 507 тыс. рублей после ареста автомобиля.