В Подмосковье взыскана задолженность по алиментам после ареста автомобиля

507 тысяч рублей задолженности по алиментам взыскали судебные приставы Подмосковья, арестовав автомобиль должника и передав его на ответственное хранение взыскательнице, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

По решению суда житель Ногинского района Подмосковья должен ежемесячно уплачивать алименты на содержание двоих несовершеннолетних детей в размере 1/3 доли всех доходов. Восполнение данного судебного решения в Ногинском районном отделе судебных приставов ГУФССП России по Московской области в 2018 году было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого исполнительный лист был направлен по месту официального трудоустройства должника. В течение пяти лет алименты исправно удерживались с заработной платы гражданина.

Проблемы начались, когда мужчина уволился и зарегистрировался самозанятым. Алименты стали поступать нерегулярно и не в полном объеме. В целях принуждения должника к уплате алиментов сотрудники органов принудительного исполнения составили в отношении него административный протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Суд назначил должнику в качестве наказания 70 часов обязательных работ, которые он под контролем судебных приставов отработал в местной управляющей компании. Однако даже после привлечения к административной ответственности должник продолжил не в полном объеме исполнять решение суда. В результате задолженность по алиментам превысила 500 тысяч рублей. В связи с этим в его отношении было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 157 УК РФ.

И все же решающим аргументом в пользу погашения задолженности по алиментам стал арест автомобиля должника, который он приобрел менее двух месяцев назад. Взыскательница в ходе приема сообщила судебному приставу-исполнителю о дате и времени судебного заседания с участием должника. Сотрудники органов принудительного исполнения в указанное время осуществили выезд по адресу Ногинского городского суда и обнаружили на парковке ближайшего супермаркета транспортное средство Мазда СХ-7, принадлежащее должнику. Должностные лица службы составили акт описи и ареста данного имущества должника и передали автомобиль взыскателю, организовав его эвакуацию на место ответственного хранения.

В тот же день должник пришел на прием к судебному приставу-исполнителю за квитанцией на оплату задолженности в рамках исполнительного производства о взыскании алиментов на содержание двоих несовершеннолетних детей. А уже через две недели вся сумма задолженности по алиментам в размере 507 тысяч рублей была полностью погашена.

После перечисления денежных средств на счет взыскателя уголовное дело в отношении должника было прекращено, а его арестованное автотранспортное средство с процедуры принудительной реализации отозвано и возвращено. Взыскание текущих алиментных платежей находится на контроле судебных приставов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.