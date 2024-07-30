Фото и видео москвичей будут обрабатывать в обезличенном виде

Госдума приняла во II и III чтениях законопроект, разрешающий передачу и обработку фото и видео москвичей в обезличенном виде без их согласия, сообщает ТАСС .

Согласно законопроекту, устанавливается порядок формирования региональных составов данных, сгруппированных по определенному признаку и полученных в результате обезличивания. Обработка этих сведений предполагает невозможность определения субъекта персональных данных.

При формировании состава в региональную информсистему могут передаваться фото и видео человека, а также записи его голоса для последующей обработки в обезличенном виде. Согласие самого субъекта не будет требоваться. Но за 30 дней до передачи данных операторы будут обязаны сообщить об этом владельцу.

Составы будут формироваться властями Москвы. Пользоваться региональной информсистемой смогут столичные госорганы, операторы обработки персональных данных, физ- и юрлица РФ.

Законопроект направлен на повышение эффективности государственного и муниципального управления. Изменения помогут установить правовой режим при внедрении технологий ИИ.

Ранее Госдума приняла во II и III чтениях законопроект, запрещающий треш-стримы. Наказание за них также будет предусмотрено в УК РФ.