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Форум «Территория инициативной молодежи «Бирюса» пройдет в Красноярске в августе

С целью создания условий для выявления инициатив и реализации потенциала молодежи со всей страны в Красноярском крае пройдет форум «Территория инициативной молодежи «Бирюса». Об этом сообщает пресс-служба форума.

В рамках форума с 11 по 16 августа 2025 года запланировано проведение всероссийской смены «Спорт и здоровый образ жизни», посвященной формированию условий для занятий физической культурой, спортом, содействие здоровому образу жизни молодежи.

Смена станет ключевым событием круглогодичного молодежного образовательного центра Красноярского края по направлению «Спорт и здоровье». Партнером смены выступит Федеральное агентство по делам молодежи.

Участниками смены станут активисты спортивных клубов, объединений экстремального спорта, будущие просветители в сфере здравоохранения, организаторы крупных спортивных событий в возрасте от 18 до 35 лет. Смена пройдет по трем основным направлениям: «Экстремальный спорт - уличная культура», «Студенческий спорт», «Здоровый образ жизни». В рамках смены также планируется проведение всероссийского конкурса молодёжных проектов среди физических лиц «Росмолодежь.Гранты».

Для участия необходимо пройти регистрацию до 11 июня 2025 года по ссылке.