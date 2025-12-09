Фонд «Синергия добра» привез в Москву 28 талантливых школьников из Карелии

С 17 по 21 ноября в соответствии с программой благотворительного фонда «Синергия добра» была организована пятидневная поездка в Москву. В нее отправились 28 талантливых школьников из Поросозерской СОШ Республики Карелия.

БФ «Синергия добра» поддерживает детей с помощью творчества. Миссия фонда — помогать развитию этих навыков, личностному росту и патриотическому воспитанию ребят.

С 2023 года в Москву приехали группы из Алчевска, Луганска, Свердловска, Антрацита, Лисичанска и Макеевки. Они побывали в музеях Московского Кремля, Третьяковской галерее, Государственном историческом музее, Музее современной истории России, Музее Победы.

В программе были поход в Московский зоопарк, цирк, океанариум, на мюзиклы и в театры. Проведены встречи с дипломатами в министерстве иностранных дел РФ, депутатами Госдумы. Еще организовали художественные мастер-классы в музее «Новый Иерусалим», музее-усадьбе «Архангельское».

Чем занимались дети в Москве

Фото - © Фонд «Синергия добра» Фото - © Фонд «Синергия добра» Фото - © Фонд «Синергия добра» Фото - © Фонд «Синергия добра» Фото - © Фонд «Синергия добра» Фото - © Фонд «Синергия добра» Фото - © Фонд «Синергия добра» Фото - © Фонд «Синергия добра» Фото - © Фонд «Синергия добра» Фото - © Фонд «Синергия добра» Фото - © Фонд «Синергия добра»

17 ноября ребята из Карелии побывали в Кремле, увиделись с председателем фонда «Синергия Добра» Викторией Максимовой в Александровском саду. Также группа посетила Оружейную палату. Еще дети посмотрели «Алису в Стране Чудес» в кинотеатре.

На следующий день группа отправилась в Новую Третьяковку. Вечером дети посетили мюзикл «Последняя сказка» в Московском дворце молодежи.

19 ноября школьники пошли на психологический тренинг «Планета Подросток». Затем для них организовали творческий вечер. Еще был проведен творческий мастер-класс по витражной росписи. В конце дня группа пошла на представление «И100РИЯ» в Большом Московском цирке.

На следующий день группа отправилась в Храм Христа Спасителя, часовню Петра и Февронии Муромских, Покровский монастырь, Крутицкое Патриаршее Подворье. В конце дня дети посетили Музей победы на Поклонной горе.

21 ноября школьников ждала обзорная экскурсия по Москве. Они прошлись по парку «Зарядье», взошли на парящий мост над Москвой-рекой, посетили смотровую площадку. Маршрут закончился в Московском международном деловом центре. На ВДНХ дети посетили ряд павильонов. Также они пошли в океанариум «Москвариум».

