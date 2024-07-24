ФНС заблокировала счета Глюк’oZы за 200 тыс руб задолженности по налогам

Все операции по банковским счетам певицы Глюк’oZы (Натальи Чистяковой-Ионовой) заблокировала Федеральная налоговая служба за задолженность в 262 тыс. рублей, сообщает РИА Новости .

По данным системы «БИР-Аналитик», у исполнительницы есть ИП, которое занимается деятельностью в области художественного творчества. По данным «БИР-аналитик».

Решение о блокировке счетов в ВТБ, Альфа-банке и Райффайзенбанке за долги по налогам было вынесено 22 июля.

Ранее стало известно, что Глюк’oZа продолжит выступать после скандала в Красноярске и исчезновения с афиш концерта в Москве. Послушать ее песни можно будет на корпоративах.