В Химках провели плановые учения по пожарной эвакуации

Плановые учения по пожарной эвакуации прошли 17 июня в местах массового пребывания людей в Химках. Участники отработали действия при сигнале тревоги, а пожарные — ликвидацию условного возгорания, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Учения состоялись в торговом центре и общежитии на Заводской улице. После срабатывания сигнализации посетители и персонал организованно покинули здания через эвакуационные выходы. Эскалаторы своевременно остановили, чтобы избежать заторов. Прибывшие пожарные расчеты оценили обстановку и отработали все этапы ликвидации условного пожара.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.