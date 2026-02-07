ФНС требует признать банкротом беременную блогершу Лерчек

Беременная блогерша Валерия Чекалина (Лерчек), которая находится под домашним арестом, может лишиться имущества — ФНС требует признать ее банкротом, сообщает SHOT .

Лерчек задолжала перелд ФНС 172,9 млн рублей. Налоговая Кировской области обратилась в Арбитражный суд Москвы и попросила признать блогершу банкротом.

В случае, если суд выполнит просьбу ФНС, все имущество Чекалиной, включая долю в компании «Би Фит», будет выставлено на торги. Также блогерше придется закрыть ИП, и в течение пяти лет она не сможет снова зарегистрироваться в этом статусе. Также ей нельзя букдет становиться директором какйо-либо компании.

В отношении блогерши и ее экс-супруга Артема Чекалина возбуждено уголовное дело из-за незаконного перевода валютных средств на зарубежные счета с использованием фальсифицированной документации.

Ранее Чекалина попала в больницу из-за сильных болей по ночам. Беременную блогершу прооперировали.

