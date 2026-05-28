В Луховицах объявили конкурс на капремонт ЦТП

Конкурс на капитальный ремонт центрального теплового пункта объявили в городском округе Луховицы Подмосковья. Работы проведут на объекте по улице Жуковского, завершить их планируют в 2027 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В Единой информационной системе в сфере закупок размещено извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме. Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, провести капитальный ремонт объекта и поставить необходимое оборудование.

Речь идет о ЦТП-4 по адресу: Московская область, м.о. Луховицы, г. Луховицы, ул. Жуковского, д. 22а. В рамках закупки планируется отремонтировать центральный тепловой пункт мощностью 7,10 Гкал/ч.

Работы выполнят по государственной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Финансирование предусмотрено за счет бюджета Московской области и бюджета муниципального округа Луховицы. Завершить реализацию проекта планируется в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.