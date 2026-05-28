В Чехове объявили конкурс на капремонт котельной № 26

Конкурс на капитальный ремонт котельной № 26 объявили в муниципальном округе Чехов Подмосковья. Работы пройдут в поселке Любучаны на улице Заводской, завершить их планируется в 2027 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и провести капитальный ремонт объекта теплоснабжения по адресу: Московская область, м.о. Чехов, п. Любучаны, ул. Заводская, стр. 28а.

Речь идет о котельной № 26 мощностью 17,95 МВт. Работы предусматривают полный комплекс мероприятий, включая проектно-изыскательские работы.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту котельной в муниципальном округе Чехов Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Проект реализуют в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Финансирование предусмотрено за счет бюджета Московской области и бюджета муниципального округа Чехов. Завершить работы планируется в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.