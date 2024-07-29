ФНС потребует в суде еще 208 млрд рублей у бизнесмена Хотина за долги «Русь-Ойла»

Федеральная налоговая служба подала в суд на бизнесмена Алексея Хотина из-за долга группы компаний «Русь-Ойл» перед Россией. В ФНС планируют взыскать 208 млрд рублей, сообщают в РБК .

Иск был подан в Замоскворецкий районный суд. В нем утверждается, что сумма в 208 млрд рублей появилась из-за действий юрлиц, входящих в группу, которые не оплатили пени и налоги.

В мае 2023 года Замоскворецкий суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о том, чтобы взыскать с бизнесмена 192 млрд рублей. Деньги перевели государству за ущерб из-за невнесения «Русь-Ойлом» налога на добычу полезных ископаемых.

Также суд постановил передать 100% акций и долей в структурах «Рус-Ойла» в пользу страны. Однако то решение не затронуло период 2022–2024 годов. По мнению ФНС, бизнесмен не платил налоги и после него, чем нанес урон российскому бюджету.

Ранее судебные приставы изъяли бизнес-центр «ЗИЛ», который принадлежал Хотину. Недвижимость находилась на Автозаводской улице Москвы.