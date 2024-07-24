Приставы изъяли бизнес-центр «ЗИЛ» в Москве в рамках дела экс-совладельца «Югры»

Приставы изъяли бизнес-центр «ЗИЛ» в рамках судебного решения об обращении в доход государства имущества экс-совладельца банка «Югра» Алексея Хотина, сообщает РБК .

Объект расположен на Автозаводской улице в столице.

Ранее ФССП потребовала обратить в доход страны часть помещений московского отеля Four Seasons на Охотном ряду, которые принадлежат Хотину. Помещения в составе этого объекта были арестованы еще в начале апреля.

Лицензию у кредитной организации Центробанк РФ отозвал с 28 июля 2017 года. Крах банка «Югра» стал крупнейшим страховым случаем в истории страны с выплатами вкладчикам около 173 млрд рублей.