ФНС напомнила россиянам о сроках оплаты налога

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Федеральная налоговая служба напомнила российским гражданам о необходимости оплатить налоги на имущество за 2023 год не позднее 2 декабря, сообщила пресс-служба ведомства.

Для налогоплательщиков на отдельных территориях Белгородской и Курской областей, а также пострадавших от паводка в Оренбургской области срок уплаты продлен до 12 декабря, говорится в сообщении.

В ФНС предупредили о ежедневном начислении пени при просроченном платеже.

Ранее сообщалось, что в России могут отменить НДФЛ с больничных выплат для социальной поддержки граждан.