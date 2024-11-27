Стало известно, возможны ли в России больничные выплаты без НДФЛ

Эксперт Самитов: государство не может оказаться от налога с больничных выплат

В Госдуме рассматривается предложение об отмене НДФЛ с больничных выплат, что аргументируется необходимостью социальной поддержки граждан, временно утративших трудоспособность. Налоговый эксперт Марат Самитов выражает сомнения в реализации данной инициативы, указывая на значительные потери государственного бюджета — около 78 млрд рублей, сообщает АБН24 .

«В условиях текущей экономической ситуации государству сложно отказаться от столь значимых доходов», — заявил эксперт.

В условиях текущей экономической ситуации и запланированного на 2025 год повышения НДФЛ, маловероятно, что правительство пойдет на сокращение налоговых поступлений. Хотя предложение кажется привлекательным для населения, эксперт считает его скорее популистским, нежели реально осуществимым.

Правительство, ориентируясь на увеличение, а не уменьшение налоговой базы, вряд ли одобрит инициативу, которая может существенно снизить бюджетные доходы.

Самитов предположил, что вместо отмены НДФЛ, будут предложены более сбалансированные меры, учитывающие как интересы граждан, так и финансовую стабильность государства.