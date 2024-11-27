ФК «Химки» задолжал московскому предпринимателю 4 млн руб за завтраки и обеды

Подмосковный футбольный клуб «Химки» 12 месяцев не платил за поставляемую еду московскому предпринимателю Александру Рожкову. При этом он привозил спортсменам завтраки и обеды, сообщает Mash .

В итоге клуб задолжал поставщику 4 млн рублей за сырники, йогурты, глазированные сырки, компот и котлеты с пюре.

Рожков отметил, что с ФК сотрудничает уже пять лет. Он покупал для клуба продукты, готовил и получал деньги по договору в срок. Но с конца 2023 года и начала этого сезона внезапно все изменилось. В «Химках» начали игнорировать поставщика, но пользовались предоставляемыми услугами. Аналогичный случай наблюдается и в московском ФК «Торпедо».

Руководство «Химок» сначала уверяло, что заплатит за поставки, но в итоге платить не стало. Крайний срок, когда ФК должны были вернуть долг уже истек.

Бизнесмен подал иск на клуб. В «Химках» отказались комментировать данную ситуацию.