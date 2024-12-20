Финляндия планирует возращать беженцев на Украину

С сентября следующего года власти Финляндии планируют принять решение о возврате украинских беженцев на родину, сообщает РБК .

«Новая позиция основана на том, что на Украине есть регионы, где боевые действия не ведутся и куда можно возвращать людей», — заявили изданию Yle в миграционной службе Финляндии (Migri).

В статье отметили, что в руководстве Migri по рассмотрению прошений о предоставлении убежища указано об уровне безопасности на Украине, который варьируется в зависимости от региона.

Из материала следует, что в связи с началом боевых действий на Украине в 2022 году миграционная служба Финляндии временно не рассматривает заявления о депортации украинцев из страны.

Ранее издание Tagesspiegel сообщало, что украинские мигранты в Германии могут остаться без пособий из-за действий немецкой оппозиции. Представители блока настаивают на отмене приема беженцев и ликвидации пособия по безработице.