Финал Подольской школьной лиги по шахматам собрал юные таланты в спортивном центре «Труд»

В городе прошел финал школьной лиги по шахматам. Юные шахматисты из четырех образовательных учреждений округа боролись за звание лучших.

Команды состояли из пяти человек, в состав каждой обязательно входила одна девочка. Контроль времени составлял десять минут на всю партию каждому участнику с добавлением пяти секунд на каждый сделанный ход.

В матче за третье место встретились лицей № 5 и школа № 18. За первое и второе места — школа № 12 и гимназия № 7.

Главный эксперт комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Подольск Павел Алексеев отметил, что это уже третий финал Подольской школьной лиги. Ранее состоялись финалы по футзалу и баскетболу 3×3. Впереди еще несколько дисциплин: волейбол, интеллектуальные игры и медиалига.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.