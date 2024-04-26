Филиппу Киркорову назначили штраф за неуплату штрафа

сегодня в 11:57

Суд назначал певцу Филиппу Киркорову штраф за неуплату штрафа. Ему предстоит его выплатить в двукратном размере от суммы неуплаченного долга — 6 тыс. рублей, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Киркорова признали виновным в совершении административного правонарушения.

Правонарушение предусмотрено ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания).

Виновным артиста признал мировой судья судебного участка 371 Таганского района столицы.

Ранее Киркоров выступил в Государственном Кремлевском дворце вместе с другими артистами. Это выступление — первое появление поп-короля в Кремле после скандальной «голой вечеринки» в клубе Mutabor, устроенной блогером Настей Ивлеевой.