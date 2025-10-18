Филимонов прокомментировал статистику по потреблению спиртного на Вологодчине

После того, как в Сети распространилась информация о потреблении спиртного в Вологодской области, которое, по данным Федстата, выросло с января 2025 года, губернатор региона Георгий Филимонов прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале .

Ранее Филимонов сообщил, что на Вологодчине на 46% сократилась смертность от потребления алкоголя. Такое заявление он сделал 26 сентября со ссылкой на местный Минздрав. После этого ряд СМИ опубликовал статистику со ссылкой на Федстат, которая говорит об обратном: с начала года в Вологодской области потребление спиртных напитков населением только растет.

Филимонов отреагировал на ситуацию и заявил, что статистику неправильно интерпретировали. По его словам, нужно смотреть данные с 1 марта, а не с 1 января, а также учитывать в том числе меры стимулирования потребления алкоголя в общепите и исключить из статистики данные, в которые входят туристы.

«И вот тогда картина показывает более чем убедительный эффект областных мер народосбережения. Без паники и ажиотажа, пожалуйста. Если у кого-то что-то не получается и кому-то не хочется признавать наши успехи — завидуйте молча. На следующей неделе, если интересно, могу привести реальные, конкретные, объективные, убедительные цифры», — подчеркнул Филимонов.

Губернатор Вологодской области также подчеркнул, что уверен в проводимой работе в регионе, которая будет продолжаться и дальше.

Ранее Филимонов заявлял, что на Вологодчине закрылись сотни магазинов, реализующие спиртосодержащие напитки.

