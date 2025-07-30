Фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» рассказал, где взял автоматы

Один из фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холле» Хусен Медов рассказал, что перед нападением на людей скупал охолощенные автоматы, которые в дальнейшем переделывал в боевые. Об этом говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости .

«Примерно в апреле 2023 года в (городе — ред.) Хасавюрте через интернет-сервис… приобрел у незнакомого ранее мужчины два охолощенных автомата Калашникова… В (городе) Назрани один автомат и в (городе) Малгобеке в одном из оружейных магазинов также охолощенный автомат», — говорится в показаниях Медова.

В показаниях фигурант дела подробно описал весь процесс, который прошел во время переделывания автоматов в боевые.

Ранее стало известно, что все четверо террористов, напавших на концертный зал «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года, настолько маскировались, что не знали реальные имена друг друга. Террористы готовились к преступлению в несколько этапов. Один из них посетил концерт итальянского исполнителя Алессандро Сафина под видом обычного посетителя и параллельно изучил здание изнутри. Другой соучастник преступления в день нападения принял к зданию заранее, куда в дальнейшем вызвал остальных.

В результате теракта погибли 145 человек. Еще около 700 человек получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время дело рассматривает 2-й Западный окружной военный суд.