Следствие раскрыло детали подготовки к теракту в «Крокусе»

Члены террористической группы, устроившей бойню в «Крокус Сити Холле», настолько тщательно скрывали свою личность, что даже между собой общались исключительно под вымышленными именами, сообщает РИА Новости .

Как выяснило следствие, преступники использовали специальный сленг и прозвища, не зная настоящих имен своих сообщников.

Один из подозреваемых — Шамсидин Фаридуни, внесенный в список террористов Росфинмониторинга, за две недели до атаки посетил концерт итальянского исполнителя Алессандро Сафино. Под видом обычного зрителя он скрупулезно изучал планировку зала, расположение выходов и пропускную способность помещения. В день теракта другой участник группы прибыл на место заранее, после чего вызвал остальных.

Ровно в 19:00 четверо вооруженных боевиков ворвались в заполненный людьми зал, где через несколько минут должно было начаться выступление группы «Пикник». Хладнокровно расстреливая зрителей, они подожгли помещение, создав панику и хаос. В результате этой чудовищной атаки погибли 145 человек, около 700 получили ранения.

Сейчас дело рассматривает 2-й Западный окружной военный суд. Эта трагедия стала самой масштабной в России после бесланских событий 2004 года.