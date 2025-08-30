Фестиваль «Цветов и цвета» собрал в Ивантеевке десятки участников и зрителей

В МАУК «Центр культуры и искусств им. Л. Н. Кекушева» — ДК «Юбилейный» с большим успехом прошел VII ежегодный фестиваль-конкурс декоративно-прикладного творчества «Цветов и цвета», мероприятие провели 24 августа, сообщили в пресс-службе администрации округа Пушкинский.

Оно направленно на поддержку творческой активности и культурного досуга жителей городского округа Пушкинский, собрало множество участников и зрителей.

Программа фестиваля была насыщенной и разнообразной. Гостей и участников встречали красочные фотозоны, украшенные цветами, создавая ощущение настоящего цветочного волшебства. Были организованы яркие и увлекательные мастер-классы, где каждый мог попробовать силы в создании цветочных композиций и аксессуаров.

Центральным событием фестиваля стало дефиле участников по красной дорожке в двух номинациях: «Лучший цветочный костюм» и «Лучший цветочный зонтик». Участники поразили жюри и зрителей изысканностью костюмов и оригинальностью зонтиков, украшенных живыми и декоративными цветами. В конкурсе участвовали как дети, так и взрослые. Члены жюри, состоящие из опытных художников и дизайнеров, оценивали работы по оригинальности, мастерству исполнения и соответствия тематике фестиваля.

Победители и участники каждой номинации получили заслуженные дипломы и ценные подарки. Особая благодарность за яркое выступление и активное участие прозвучала на вечере в адрес Ивантеевской городской организации «Всероссийское общество инвалидов», клуба «Активное долголетие» г. о. Пушкинский, студии хореографических дисциплин «Улыбка», чьи творческие номера добавили эмоций и зрелищности.

Фестиваль вновь подтвердил свой статус одного из самых ожидаемых и любимых культурных событий в календаре городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.