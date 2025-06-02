Фестиваль керамики «Синница» пройдет в Раменском округе 14 июня

В поселке Электроизолятор Раменского муниципального округа 14 июня состоится ежегодный фестиваль керамики «Синница». Гостей ждут мастер-классы, выставки изделий гжельских мастеров, концертная программа и ярмарка народных ремесел. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Фестиваль керамики «Синница» проводится в округе уже несколько лет и посвящен гжельскому промыслу — одному из старейших русских народных художественных ремесел по производству керамических изделий.

В программе мероприятия — конкурс гончарного мастерства и детский керамический конкурс «Синница-Дети», мастер-классы по росписи керамики, лепке и гончарному делу. Также запланированы выставка керамических изделий «Керамика на траве» и ярмарка-выставка работ мастеров из разных регионов России и зарубежья.

Гостей ждут концертные выступления оркестра Федеральной таможенной службы, джазового коллектива «ЭкстраТайм», вокально-инструментальных ансамблей «Шанс», «Селяне», группы «Живое небо» и кавер-группы «VBAND». Будет работать музейная экспозиция Раменского историко-художественного музея «Гжель в годы войны».

Посетители смогут посетить производство и музей ООО «Объединение Гжель», ярмарку от «Союза содействия женскому предпринимательству», ландшафтный парк и музей Гжельского государственного университета. Организаторы также обещают хороводные старинные игры, обжиг керамики по технологии раку и тематическую зону «С любовью из Гжели».

Программа в сквере у дома 85 начнется в 12.00 и рассчитана до 18.00.

Возрастные ограничения 0+.

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