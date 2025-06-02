Фестиваль «Город профессий» прошел в Серпухове

В парках Серпухова состоялся фестиваль «Город профессий». Целый день мальчики и девочки могли попробовать себя в разных профессиях благодаря квесту «Город мастеров», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На территории Принарского парка расположились десятки локаций, где каждый ребенок проходил небольшие испытания, знакомясь с работой стоматолога, программиста, художника, спортсмена, музыканта и многих других специалистов. Для гостей выступали творческие коллективы Серпухова, проводили мастер-классы и розыгрыши призов.

Парк имени Олега Степанова в первый день лета порадовал посетителей всех возрастов концертной программой, выставкой, подвижными играми, шоу мыльных пузырей, всевозможными мастер-классами, спортивными занятиями и конкурсами, даже учили играть на ложках. На главной сцене состоялся VI муниципальный хореографический фестиваль «Танцуй, Серпухов!».

Самым долгожданным моментом праздника стала раздача мороженого. Более 3 тысяч порций лакомства от команды Губернатора получили все ребята. Это добавило еще больше ярких эмоций в праздничный день.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.