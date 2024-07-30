Фермер в Клину планирует приобрести 800 буренок на средства областного гранта

В Клину фермер собирается приобретать на средства областного гранта 800 голов крупного рогатого скота. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Семья Муромцевых в Клину создала крестьянско-фермерское хозяйство в начале 2024 года. Назвались КФХ «Ильича». Расположились на заброшенной ферме возле деревни Борки. Состояние строений, говорит фермер, — удовлетворительное, в планах восстановить коровники до морозов. На зимовку в обустроенные помещения отправятся бычки, коровы и овцы. Сейчас на ферме около ста голов крупного и мелкого рогатого скота:

«Мы держим быков Герефордской породы, а также курдючных овц. Будем развивать эти направления. А параллельно этому подали на грант на молочное поголовье и планируем заниматься также и молоком» — рассказал начинающий фермер Андрей Муромцев.



Сейчас все внимание заготовке кормов. На арендованных полях уже провели покос травы. Чтобы запасов хватило на всю зиму, нужно сформировать полторы тысячи рулонов сена. Кстати, на ферме — настоящий семейный подряд. Пока в штате 4 сотрудника и все — члены одной семьи Муромцевых. Но в дальнейшем КФХ строит большие планы.

Благодаря областному гранту хозяйство сможет приобрети первую партию дойных коров. Мечтают завести до 800 голов крупного рогатого скота мясного и молочного направлений.

Грант «Агростартап» претендует 5 сельхозпредприятий Клина. Они специализируются на животноводстве и пчеловодстве.

В 2023 году сразу три начинающих фермера из Клина стали победителями конкурса «Агростартап». В 2024 году претендентов на областную поддержку стало еще больше.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.