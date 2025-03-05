Фейковые скидки: как мошенники обманывают россиян в преддверии 8 Марта

«В первую очередь, это, конечно, предложение скидок, бонусов или любых других фальшивых вещей, которые якобы могут заинтересовать пользователя. Для этого мошенники могут при помощи фишинговых ссылок переводить пользователей на фальшивые сайты и страницы», — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Также мошенники предлагают открыть специальный банковский счет на выгодных условиях. Например, они рассылают якобы выгодное предложение в честь праздника и просят перевести деньги на фальшивые страницы.

Кроме того, по словам Парфентьева, следует проявлять бдительность в интернет-магазинах. Сейчас злоумышленники стали предлагать фальшивые страницы, на которых якобы продаются товары с огромными скидками.