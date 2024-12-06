Фейерверков на Новый год в Москве не будет

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в этом году запускать новогодние фейерверки в столице не планируется. В прошлом году также было принято решение отказаться от салютов, сообщает РИА Новости .

В 2022 году Москва также воздержалась от использования фейерверков. Около 300 тысяч человек высказали свое мнение по этому поводу в проекте «Активный гражданин». Большинство проголосовали против салютов. Аналогичное решение было принято и в 2023 году.

Ранее фронтовики обратились к народу России с призывом отказаться от запланированных в некоторых регионах новогодних концертов и фейерверков. Бойцы призвали граждан обратиться в местные администрации и настоять на отмене увеселительных мероприятий.

Актриса Яна Поплавская подчеркнула важность разграничения для взрослых и малышей, напоминая, что даже в годы ВОВ в Москве проводились небольшие праздники для детей. Однако взрослым, по ее мнению, сейчас нечего праздновать.