Комментирует Яна Поплавская: военные призвали отказаться от новогодних концертов

Фронтовики обратились к народу России с призывом отказаться от запланированных в некоторых регионах новогодних концертов и фейерверков. Этот видеопослание бойцов СВО прокомментировала актриса и общественный деятель Яна Поплавская, сообщает «Царьград» .

Бойцы призвали граждан обратиться в местные администрации и настоять на отмене увеселительных мероприятий. По их мнению, средства, сэкономленные на отказе от концертов и салютов, должны быть направлены на поддержку фронта, так как эти деньги могут спасти жизни защитникам Родины.

Яна Поплавская подчеркнула важность разграничения для взрослых и малышей, напоминая, что даже в годы Великой Отечественной войны в Москве проводились небольшие праздники для детей.

«А для взрослых, что гуляем-то, я понять не могу?» — отметила она.

Артистка возмущена тем, что местные власти допускают возможность тратить миллионы на праздничные концерты, причем эти средства — налоговые деньги граждан. Она отметила, что речь идет о немалых налогах, в то время как фронту постоянно требуются ресурсы.