Знаменитый российский путешественник Федор Конюхов сделал памятную надпись на флаге коломенской картинной галереи «Дом Озерова». Это уникальное событие стало возможным благодаря участию в антарктической экспедиции художника Натальи Груздовой — с ней Дом Озерова связывает многолетнее плодотворное сотрудничество, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Команда, в которую входит Наталья Груздова, смогла высадиться на острове Смоленск (Ливингстон) архипелага Южные Шетландские острова. Именно там с ноября прошлого года работает первая в истории одиночная сезонная станция в Антарктиде — российская полярная станция «Смоленская» под управлением Федора Конюхова. Во время визита Федор Филиппович радушно принял экспедицию и провел экскурсию по станции.

«Выражаем искреннюю благодарность Федору Филипповичу Конюхову за внимание к нашему музею и Наталье Груздовой — за неоценимую помощь в реализации путешествий флага музея в отдаленные уголки нашей планеты. Это особенное событие для нас. Гордимся, что флаг „Дома Озерова“ стал частью этого грандиозного путешествия!» — рассказали 27 февраля в коломенской картинной галерее.