ФАС выявила сговор с поддержанием цен на торгах для нужд больницы Подмосковья

Признаки нарушений обнаружены на торгах при поставке медицинских изделий и расходных материалов для нужд учреждений, занимающихся реабилитацией участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба ФАС.

Ведомство возбудило два дела о нарушении антимонопольного законодательства. Первое — в отношении ООО «Вендделис», OOO «Стер Медикал», OOO «Стер 23», OOO «Лабкорп» и OOO «Лабстор», второе — в отношении OOO «Галар» и хозсубъекта.

Служба подозревает организации в сговоре с целью поддержания цен при участии на торгах. Компании заключали контракты на поставку медицинских изделий и расходных материалов. Торги проводились для нужд больниц города Москвы и Московской области, а также госпиталя для ветеранов войн № 2 города Москвы.

Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов предварительно составила 1 140 715 646 рублей. В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы.