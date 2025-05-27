ФАС выявила картельное соглашение при торгах на благоустройство зоны отдыха «Южное озеро»

ФАС выявила картель в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Торги проходили на благоустройство зоны отдыха «Южное озеро» на территории Московской области, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении двух участников торгов. Компании ООО «РБК СтройИнвест» и ООО «СтройСити» подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения, направленного на поддержание цен на торгах.

Реализация предполагаемого картеля позволила его участникам заключить государственный контракт на сумму 358 667 534 рубля. Денежные средства выделены в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.