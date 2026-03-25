ФАС: рекламу в Telegram и YouTube можно размещать до конца 2026 года

Федеральная антимонопольная служба не будет применять меры ответственности за размещение рекламы в Telegram и YouTube до конца 2026 года, сообщает пресс-служба ведомства .

В ФАС напомнили, что распространение рекламы на ресурсах, доступ к которым ограничен в соответствии с российским законом, не допускается.

Однако в ведомстве отметили, что компаниям требуется время для адаптации к новым правилам. Поэтому до конца 2026 года будет действовать переходный период, в течение которого наказывать за публикацию рекламы в Telegram и YouTube не будут.

При этом ведомство анализирует содержание рекламы в Telegram и YouTube. Кроме того, продолжается контроль за соблюдением законодательства на платформах, в отношении которых были введены ограничения ранее (Instagram*, Facebook* и т. д.). Размещение рекламы на таких ресурсах запрещено.

В России с февраля замедляют Telegram. Мессенджер нарушает российское законодательство. Замедление YouTube в России началось в июле 2024 года. Роскомнадзор также объяснял меры нарушениями российского законодательства со стороны сервиса.

* Соцсети принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.