ФАС продолжает мониторинг реализации реформы унитарных предприятий

Все регионы страны утвердили планы-графики реорганизации ГУП и МУП. Большинство государственных и муниципальных предприятий, созданных до 8 января 2020 года и работающих на конкурентных товарных рынках, необходимо ликвидировать или реорганизовать до 1 января 2025 года. Исключением являются предприятия, действующие на социально значимых рынках . Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

ФАС России осуществляет методическую поддержку реформы, а также антимонопольный контроль за созданием унитарных предприятий. Кроме того, служба проводит ежемесячный мониторинг хода реализации планов-графиков реорганизации таких предприятий в регионах страны.

Так, с ноября 2023 года по июнь 2024 года лидерами по исполнению мероприятий в рамках реформы стали Республики Коми и Мордовия, а также Кировская, Тюменская и Магаданская области. В настоящее время эти регионы реализовали 100% мероприятий утвержденных планов-графиков.

Лидерами по исключению из ЕГРЮЛ (ликвидации) унитарных предприятий за аналогичный период стали Республика Крым (60), Ростовская область (27), Челябинская область (24), Московская область (23) и Краснодарский край (13).

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.