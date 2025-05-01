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Ежегодное собрание с председателями садовых и дачных товариществ состоится 15 мая

Администрация Одинцовского городского округа Московской области сообщает о проведении общего ежегодного собрания с председателями дачных, садоводческих товариществ, кооперативов и иных некоммерческих граждан, расположенных на территории Одинцовского городского округа Московской области в рамках реализации проекта по вовлечению в налоговый оборот объектов недвижимости (далее — Собрание), передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На Собрание приглашены представители Министерства имущественных отношений Московской области, Союза дачников Подмосковья, МРИ ФНС России № 22 по Московской области, ГБУ МО «МОБТИ», Управления Росреестра по Московской области. Собрание состоится 15.05.2025 в 16:00 по адресу: 143000, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, актовый зал администрации.

Пропускной режим для участников ежегодного общего собрания с председателями дачных, садоводческих товариществ, кооперативов и иных некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории Одинцовского городского округа, осуществляется при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.