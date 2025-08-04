Европейские ученые идентифицировали новый род плезиозавров почти через 50 лет

Исследователи из Европы определили новый род доисторических морских рептилий, получивший название Plesionectes longicollum, что переводится как «ранний длинношеий пловец». Окаменелости этого существа были обнаружены 47 лет назад, но только сейчас удалось точно классифицировать находку, пишет РИА Новости со ссылкой на научный журнал PeerJ.

По данным ученых, обнаруженный почти 50 лет назад древний морской обитатель жил примерно 183 миллиона лет назад и разделил судьбу динозавров, исчезнув с лица Земли около 66 миллионов лет назад.

Исследователи отмечают, что, хотя образец изучался и ранее, его детальная анатомия и точная видовая принадлежность до сих пор оставались неизвестными науке.

Ранее ученые идентифицировали новый вид динозавра — Khankhuuluu mongoliensis, который может быть ключевым предком легендарного тираннозавра рекса.