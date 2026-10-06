Роспотребнадзор опроверг фейк о санитарных ограничениях в Иркутской области

В Иркутской области не вводили усиленный санитарно-эпидемиологический режим или строгие ограничения. Распространяемый в интернете документ является недостоверным, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что подобные решения не принимались. Опубликованный документ не исходит от официальных источников.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории Приангарья, включая города Иркутск и Шелехов, оценивается как стабильная и спокойная. Санитарные врачи призвали жителей региона сохранять бдительность и доверять исключительно проверенным официальным каналам информации.

Ранее стало известно о смерти 27-летней пациентки в Шелеховской районной больнице, из-за чего в медучреждении объявляли карантин. У девушки было подозрение на чуму. Позже глава Бурятии Алексей Цыденов подтвердил факт гибели женщины от опасной инфекции со ссылкой на надзорные органы, подчеркнув, что очагов заболевания в республике нет и пациентка туда не приезжала.

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