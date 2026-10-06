Участники из Подмосковья прошли интенсив «Медиа в агро»

Специалисты из Московской области приняли участие в трехдневной межрегиональной программе «Медиа в агро» в Ростовской области. Интенсив объединил более 100 человек из 23 регионов России, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Программа прошла в центре аграрного лидерства «Молодежная станица Дон». В ней участвовали сотрудники пресс-служб региональных ведомств агропромышленного комплекса, представители аграрных вузов, колледжей и студенческих медиацентров, финалисты проектов «МедиаПоле» и «Я в Агро».

В проектной лаборатории межпрофильные команды разрабатывали подходы к освещению жизни отрасли и формированию привлекательного образа современного агропромышленного комплекса. Результатом стала «Карта медийных образов современного АПК» — аналитический инструмент, систематизирующий эффективные форматы и смыслы для общения с разными аудиториями.

Участники освоили анализ поисковых трендов и визуальных кодов, алгоритмы продвижения в соцсетях, способы перевода сложных отраслевых данных в понятные мультимедийные форматы и выстраивания партнерств со СМИ и блогосферой. Практические сессии завершились защитой прототипов медиапроектов для преодоления стереотипов о сельском хозяйстве и привлечения молодежи в профессию.

В Минсельхозпроде Московской области отметили, что высокотехнологичный и наукоемкий агропром региона требует инновационных медийных форматов. Цифровые коммуникации и сторителлинг помогают популяризировать аграрные профессии среди молодежи, рассказывать жителям о технологиях производства продуктов питания и укреплять престиж труда на земле.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.