Капитальный ремонт жилых домов продолжается в Подмосковье

Капремонт многоквартирных домов в Московской области продолжается. Качество работ на всех этапах контролировали специалисты Управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству ЖКХ Московской области, сообщили в пресс-службе министерства.

В Солнечногорске на улице Красной продолжается комплексное обновление дома № 125. Три года назад в доме заменили лифтовое оборудование, в этом году завершили ремонт фасада с навесной системой утепления, а сейчас на финишную прямую вышел ремонт плоской крыши — его готовность составляет 75%.

Обследование показало, что причина — некачественная кирпичная кладка, допущенная еще при строительстве.



Для решения проблемы применили навесную систему утепления фасада: стены закрыли минеральной ватой, а цоколь — вспененным пенополистиролом с облицовкой керамогранитом российского производства.

Также отремонтировали отмостку, вход в подвал и входную группу. Работы охватили более 10 тысяч квадратных метров общей площади.

На плоской кровле объем работ составляет 1785 квадратных метра. Здесь укладывают кровельное покрытие из рулонных битумно-полимерных и гидроизоляционных наплавляемых материалов, ремонтируют стяжку и заменяют водосточные воронки.

Также приводят в порядок технический этаж, обновляют выходы на кровлю, ремонтируют парапет и выполняют замену заземляющих элементов.



Всего за два года в городском округе Солнечногорск обновили 103 многоквартирных дома. Работы вели не только в самом административном центре, но и в отдаленных населенных пунктах.

В Мытищах на Олимпийском проспекте, д. 28 к.1 завершили капитальный ремонт фасада площадью 10 тыс. кв. м.

Работы выполнены с применением бескаркасной системы утепления. Общая площадь обновленного фасада — 10,7 тыс. кв. м.

Что сделано:

Стены и утепление. Поверхности очищены и обработаны от грибка, восстановлена герметизация. Выполнена бескаркасная облицовка трехслойными теплозащитными панелями, смонтированы кронштейны для крепления навесных модулей, установлены откосные планки, водоотливы и решетки.

Цоколь. По периметру фасада установлен перфорированный вентиляционный профиль.

Вход в подвал. Выполнено восстановление стен и потолков подвального помещения. Проведена антигрибковая обработка. Отремонтировано основание пола, восстановлены бетонные ступени. Также специалистами был проведен монтаж ограждения и установлены металлические двери.

Кроме того, в рамках капитального ремонта проведены работы по ремонту балконных плит и входных групп, установлены оконные блоки из ПВХ профиля, оштукатурены и окрашены откосы, восстановлена отмостка.

Утепленный фасад повысит энергоэффективность здания, снизит затраты на отопление, продлит срок службы дома и сохранит его внешний вид.

Дом обновляется комплексно: в прошлом году здесь выполнили ремонт плоской кровли, системы внутреннего газопровода с датчиками контроля загазованности и фасадного газопровода.

В кирпичном доме № 27к1 1968 года постройки на улице Ленина в Лобне на 100 квартир и 54 стояка проходит капремонт. Инженерные сети прослужили почти 60 лет, и сейчас их обновляют по программе капитального ремонта.

В рамках работ меняют систему отопления: кровельное покрытие уже готово к зиме 2026 года, по трубопроводам достигнут 50‑процентный уровень готовности, далее приступят к работам в подвале.

Работы по ремонту плоской кровли полностью завершены, акт передан в управляющую компанию в начале сентября.

Центральное отопление также готово. Полностью заменена вся внутридомовая система: от элеваторных узлов в подвале до батарей в квартирах.

Водоснабжение и водоотведение готово на 50%. Лежаки по подвалу смонтированы полностью и утеплены, приступили к замене стояков в квартирах.

В доме запланированы ремонт электроснабжения, подвального помещения и установка общедомовых узлов учета холодного и горячего водоснабжения.

Во время капремонта центрального отопления демонтировали чуть более полутора километров старых труб,

сваренных полвека назад. На их место поставили новые водогазопроводные трубы, которые прошли антикоррозийную обработку грунтовкой и масляной краской. В местах прохода через перекрытия установлены стальные гильзы с асбестовым шнуром — чтобы трубы не терлись о бетон и не передавали шум между этажами.

Старые чугунные радиаторы сняли, заменив их современными биметаллическими: 260 в квартирах и 8 в подъездах. Каждый квартирный радиатор имеет терморегулирующий клапан, и жители могут сами выбирать комфортную температуру. Краны Маевского на каждом приборе решают вечную проблему завоздушивания — спускать воздух можно за секунды.

В подвале заменили разводящие трубопроводы, магистральные трубы изолированы вспененным каучуком толщиной 13 мм, чтобы тепло не уходило в подвал по дороге к стоякам. Смонтированы 80 стальных опорных уголков, держащих магистрали на весу.

Старые задвижки заменили на шаровые краны. А на 34 квартирных стояка установили автоматические балансировочные клапаны — «умные» устройства, которые выравнивают расход теплоносителя между стояками. Без них первый подъезд получал бы горячую воду, а последний — теплую. С балансировочниками все 54 стояка прогреваются равномерно.

Также в системе заменили элеваторные узлы, установлены манометры и биметаллические термометры, а также смонтировали 8 грязевиков.

Работы завершили гидравлические испытания новой системы.

Качество работ на всех этапах контролировали специалисты Управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству ЖКХ Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал руководителей округов быть лично вовлеченными в вопросы модернизации.

«Все, что связанно с капремонтом, благоустройством, <…> системой ЖКХ, — все это требует максимальной вовлеченности, в том числе напрямую глав», — сказал губернатор.

Проверить состояние спецсчета дома, узнать дату проведения капитального ремонта в вашем доме и напрямую задать вопрос специалисту Фонда капитального ремонта Московской области жители региона могут с помощью приложения «Госуслуги.Дом».

Скачать приложение можно по ссылке:

App Store: https://apps.apple.com/ru/app/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BC/id1616550510

RuStore: https://www.rustore.ru/catalog/app/ru.sigma.gisgkh

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.sigma.gisgkh&hl=ru

App Gallery: https://appgallery.huawei.com/app/C107546429