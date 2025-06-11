Ученые обнаружили «потерянное звено» в эволюции тираннозавров

Палеонтологи идентифицировали новый вид динозавра — Khankhuuluu mongoliensis, который может быть ключевым предком легендарного тираннозавра рекса, сообщает РИА Новости .

Останки этого хищника, жившего 86 миллионов лет назад, были повторно изучены спустя полвека после их первоначального обнаружения в монгольской части пустыни Гоби.

Первоначально в 1970-х годах окаменелости ошибочно отнесли к алектозаврам. Новый анализ, проведенный международной командой ученых, выявил уникальные анатомические особенности — особые воздушные полости в черепе и специфическое строение скелета.

Khankhuuluu mongoliensis был относительно небольшим хищником ростом около 2 метров, весом до 750 кг. У них были длинные ноги для быстрого бега и сравнительно слабый укус.

«Этот вид заполняет важный пробел в нашей понимании эволюции тираннозавридов. Он демонстрирует, как из небольших, быстрых хищников развились гиганты вроде T-Rex», — отмечает участник исследования.

Открытие особенно ценно тем, что проливает свет на 20-миллионнолетний период, предшествовавший появлению тираннозавра рекса. Ученые предполагают, что именно такие виды, как Khankhuuluu mongoliensis, дали начало знаменитым «королям мелового периода».

Дальнейшее изучение находки может перевернуть представления о том, как динозавры адаптировались к изменениям среды в конце мелового периода. Палеонтологи уже называют это открытие одним из самых значимых за последнее десятилетие в изучении эволюции теропод.