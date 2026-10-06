Школьников Подмосковья пригласили на онлайн-зачет по финансовой грамотности

Школьники Подмосковья могут пройти IX Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности с 6 по 27 октября. Участникам доступны индивидуальный и семейный форматы, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

С 6 по 27 октября пройдет IX Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности. Ежегодный просветительский проект Банка России направлен на формирование финансовой культуры и популяризацию финансовой грамотности среди всех категорий населения.

Зачет можно пройти индивидуально или всей семьей. Задания основаны на конкретных жизненных ситуациях и помогают научиться принимать рациональные финансовые решения. Для тех, кто хорошо ориентируется в финансовых вопросах, предусмотрен продвинутый уровень сложности, а для младших школьников — интерактивные задания.

Ученики 7–11 классов с 13 по 15 октября могут принять участие в олимпиадном зачете. Успешное прохождение позволит выйти в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по профилю «Финансовая грамотность» без дополнительных испытаний. В прошлом году эту возможность получили более 2,5 тыс. школьников.

Личный зачет займет до 20 минут, олимпиадный — до 40 минут, семейный — до одного часа. Подробная информация доступна на официальном сайте проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.