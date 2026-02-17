Европейская и японская Coca-Cola появилась в российских магазинах
Coca-Cola в металлических банках и стеклянных бутылках, произведенная в Великобритании, Польше и Японии, появилась в магазинах в нескольких городах РФ, сообщает РИА Новости.
Сладкую газировку в железных банках польского производства можно приобрести в магазинах в Москве, Петербурге, Красноярске, Улан-Удэ, Краснодаре, Саратове и Махачкале.
Также в магазине в Пятигорске есть Coca-Cola в стеклянной бутылке, которую завезли из Великобритании, а в Махачкале нашли британскую газировку в маленькой железной банке. В Хабаровске и Пятигорске продается напиток из Японии в банках.
Ранее врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина отметила, что инициатива о запрете продажи сладких газированных напитков детям — не просто ограничительная мера, а шаг в сторону профилактики заболеваний, которые сегодня стремительно «молодеют».
