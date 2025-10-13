Ожирение, диабет и бессонница: почему врачи одобряют запрет газировки в России

Запрет продажи сладких газированных напитков несовершеннолетним — это не просто ограничительная мера, а шаг в сторону профилактики заболеваний, которые сегодня стремительно «молодеют». Об этом РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин заявил, что в стране нужно запретить сосиски и сладкую газировку. По его словам, их употребление вызывает рак и диабет.

Опасность диабета и нагрузка на поджелудочную железу

Основной вред таких напитков связан с их составом. В стандартной бутылке объемом 0,33 литра содержится около 35 граммов сахара — это примерно 70% от суточной нормы, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения. Такая концентрация быстро всасывается, вызывает резкий выброс инсулина и создает серьезную нагрузку на поджелудочную железу.

Постоянное употребление сладких газированных напитков повышает риск развития ожирения и сахарного диабета второго типа. Сегодня диабет все чаще диагностируют у подростков, и одной из причин является именно избыточное потребление сахара в детском возрасте. Привычки питания формируются в ранние годы, и изменить их во взрослом возрасте бывает крайне сложно.

Высокое содержание сахара оказывает влияние не только на обмен веществ, но и на другие системы организма. Оно способствует разрушению зубной эмали, развитию инсулинорезистентности и заболеваний ЖКТ — гастритов, дуоденитов. Кроме того, в состав таких напитков часто входят искусственные подсластители, которые не утоляют жажду, а наоборот — усиливают ее, провоцируя желание пить все больше. Их употребление может вызывать нарушения нервной системы, депрессии и когнитивные расстройства.

Влияние на костную ткань, зубы и желудок

«Серьезную опасность представляет ортофосфорная кислота — компонент, входящий в состав многих сладких газировок. Она активно связывает кальций и выводит его из организма, что приводит к вымыванию кальция из костной ткани. У детей это может нарушать формирование костной системы, делать кости хрупкими и повышать риск переломов. Ортофосфорная кислота негативно воздействует и на зубную эмаль, и на слизистую желудка, особенно при повышенной кислотности», — сказала врач.

Не менее вреден и углекислый газ, который придает напиткам характерную пенистость. Он раздражает слизистую желудка, может провоцировать воспалительные процессы, изжогу и ослабление кардиального клапана. Кроме того, углекислый газ негативно влияет на желчный пузырь и печень, создавая дополнительную нагрузку на их работу.

Вред кофеина и консервантов

Содержание кофеина в сладких газированных напитках тоже вызывает беспокойство. Для детского организма он небезопасен: может нарушать сон, ускорять выведение минеральных веществ из костей и повышать риск развития остеопороза в будущем. Самое тревожное — кофеин способен вызывать привыкание, действуя подобно психоактивным веществам. Это объясняет, почему детям и подросткам бывает сложно отказаться от регулярного употребления таких напитков.

Вредные эффекты дополняют и консерванты, например бензоат натрия. Он снижает активность ферментов, участвующих в расщеплении жиров и крахмала, что способствует набору массы тела и формированию ожирения.

«Учитывая все перечисленные эффекты, запрет на продажу сладких газированных напитков детям и подросткам может рассматриваться как важная превентивная мера. Она позволит снизить риск раннего старта сахарного диабета и других метаболических нарушений, сохранить здоровье костной системы и органов пищеварения и сформировать у детей правильные пищевые привычки. А после 18 лет человек уже осознанно принимает решения о своем здоровье и несет за них ответственность», — добавила Сережина.

